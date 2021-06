Bezirksvertretung West in Krefeld : Blumenplatz-Anlieger müssen doch für Straßenumbau zahlen

Krefeld Im Alleingang hatte die Stadtverwaltung Änderungen der Baumaßnahmen am Blumenplatz veranlasst. Jetzt gab es nachträglich das Okay.

Die Entscheidung in Sachen Anliegerbeiträge am Blumenplatz ist gefallen. Die Bezirksvertretung West hat am Mittwoch nachträglich den bereits erfolgten so genannten regelkonformen Ausbau beschlossen. Dieser Beschluss macht es nun möglich, von Grundstückseigentümern an der Jägerstraße – von Blumenplatz bzw. Jägerstraße Haus Nr. 75 bis Kornstraße, an der Kornstraße – von Blumenstraße bis Jägerstraße sowie am Blumenplatz – von Blumenstraße bis Jägerstraße Beiträge für den Ausbau zu erheben. Hausbesitzer an der Kornstraße müssen nach Informationen unserer Redaktion mit bis zu 6000 Euro pro Grundstück rechnen. Hausbesitzer an der Jägerstraße zahlen nur für die Erneuerung der Beleuchtung. Die Verjährungsfrist beginnt mit diesem Beschluss zu laufen.