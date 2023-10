Grüße an israelische Fans Blind Guardian muss Konzert in Tel Aviv verlegen

Das für den morgigen Mittwoch geplante Konzert der Krefelder Metal-Helden Blind Guardian in der israelischen Metropole Tel Aviv muss verschoben werden. Nach den gewalttätigen Angriffen auf Israel durch die islamistische Terrororganisation Hamas wendeten sich die Musiker via Instagram an ihre Fans im Land. „Wir hoffen, Ihr und Eure Familien seid sicher“, schreibt die Band, die sich gerade auf Welttournee mit dem Titel „The God Machine Tour 2023“ befindet. Konzerthallen und Open Airs in Deutschland, Europa, USA, Australien, Chile, Ecuador, Argentinien und Brasilien stehen beispielhaft auf dem Tourplan. Von Griechenland sollte es heute in der Nacht nach Israel gehen. Die Ereignisse dort lassen das nicht zu. Gemeinsam mit der Agentur Yishai Sweartz habe die Band entschieden, dass nicht die Zeit für eine Show sei, wenn Menschen im Land sterben. Das Konzert sei aber nicht abgesagt, sondern verlegt. Ein neuer Termin müsse noch gefunden werden, aber die Tickets behielten ihre Gültigkeit. Blind Guardian wolle seine Fans in Israel so schnell wie möglich besuchen.