Neue Marktanalyse : Krefeld bleibt bei Immobilienpreisen im unteren Bereich

Wohnimmobilien in Krefeld sind im Vergleich zu anderen Großstädten noch relativ günstig zu erwerben. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Die Stadt Krefeld zählt bundesweit zu den Kommunen, in denen ein gebrauchtes Einfamilienhaus sehr günstig zu bekommen ist. Von den 1,7 Millionen Euro in München, aber auch von den 850.000 Euro in Düsseldorf ist die Seidenstadt weit entfernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Entgegen allen Beteuerungen ist der Immobilienmarkt in Krefeld weniger gefragt als in vergleichbaren Großstädten. Das ist ein Ergebnis der Marktanalyse der Landesbausparkasse (LBS) in Kooperation mit den Sparkassen. Die Stadt Krefeld zählt demnach zu den Kommunen, in denen ein gebrauchtes Einfamilienhaus sehr günstig zu bekommen ist. In den Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern liegt bundesweit München mit 1,7 Millionen Euro Durchschnittspreis an der Spitze, gefolgt von Städten wie Stuttgart (1,15 Millionen Euro), Frankfurt am Main (900.000), Düsseldorf (850.000), Köln (675.000) und Essen (500.000). In der Kategorie Krefeld (100.000 und 500.000 Einwohner) führen Wiesbaden mit 1,2 Millionen Euro und Freiburg im Breisgau (eine Million Euro) die Rangliste an. Zu den günstigsten Kommunen zählt die Seidenstadt Krefeld mit 270.000 Euro. Für Gelsenkirchen stehen 260.000 Euro zu Buche, für Halle an der Saale (220.000) sowie Moers und Salzgitter je 210.000.

Die Immobiliengesellschaften der Landesbausparkassen und Sparkassen gehen davon aus, dass sich die Lage auf dem Markt für Wohnimmobilien bis Ende dieses Jahres weiter anspannt. Im Durchschnitt erwarten die befragten rund 560 Immobilienvermittler Preissteigerungen zwischen gut vier Prozent für neue Reihenhäuser und knapp sieben Prozent für Bauland. Gebrauchte Einfamilienhäuser könnten sich demnach um rund fünf Prozent verteuern. Seit der Frühjahrsumfrage 2020, die vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland stattfand, haben die Immobilienmarktkenner nahezu sämtliche Preisprognosen noch einmal angehoben. „Diese Entwicklung zeigt vor allem, wie wichtig den Menschen in Deutschland ein gesichertes Zuhause gerade in Krisenzeiten ist, wie wir sie nun seit fast anderthalb Jahren durch die Pandemie erleben“, erläutert LBS-Verbandsdirektor Axel Guthmann die Ergebnisse.

Den Marktbeobachtern zufolge dürfte das Kaufinteresse an Bauland sowie älteren freistehenden Einfamilienhäusern besonders groß ausfallen, aber auch gebrauchte Reihenhäuser könnten nach einer vorübergehenden Atempause wieder höher im Kurs stehen. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen dagegen wächst voraussichtlich nicht mehr ganz so dynamisch wie in den zurückliegenden Jahren. Den größten Engpass im Angebot sehen die Immobilienvermittler weiterhin beim Bauland.

Etwas genauer als im Rahmen einer Sonderumfrage im vergangenen Jahr lässt sich inzwischen abschätzen, wie die Pandemie auf den Markt für Wohnimmobilien wirkt. Bei der Immobiliensuche sind laut aktueller Befragung drei Merkmale besonders wichtig geworden: Auf Platz eins liegt der schnelle Internetanschluss, dies bekräftigen 78 Prozent der befragten Immobilienvermittler. 72 Prozent sehen sich häufiger mit dem Wunsch nach einem Garten oder einem Balkon konfrontiert, 58 Prozent mit jenem nach mehr Zimmern oder zumindest der Möglichkeit, einen Homeoffice-Platz einzurichten. Nicht stärker in den Vordergrund gerückt ist dagegen die Verkehrsanbindung.

(sti)