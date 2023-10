Kirchliche Tradition Meisterliche Jagdhornbläser laden zur Hubertusmesse ein

Der deutsche Meister im Jagdhornblasen, das Bläsercorps der Kreisjägerschaft (KJS) Krefeld, ist demnächst gleich dreimal in kirchlichen Konzerten zu hören, darunter in der traditionellen Hubertusmesse in St. Anna. Die Bläsergruppe unter Leitung von Michael Müller hat in diesem Jahr nach 2019 zum zweiten Mal den Deutsche-Meister-Titel nach Krefeld geholt.