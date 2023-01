Kritik an den Grünen wegen Lützerath Björna Althoff tritt Partei „Klimaliste Deutschland“ bei

Ratsfrau Björna Althoff, zugleich Sprecherin von Fridays for Future Krefeld, ist der Partei „Klimaliste Deutschland“ beigetreten. Sie verband ihren Beitritt mit scharfer Kritik an den Grünen auf Landesebene und deren Haltung zu Lützerath und dem Kompromiss mit RWE zum Abbaggern weiterer Braunkohle. Althoff zeigt sich optimistisch, dass bis zur nächsten Kommunalwahl eine eigene Krefelder Klimaliste aufgestellt ist. „Ich kann mir vorstellen, dann in Gartenstadt/ Elfrath zu kandidieren, um dort zu einem entscheidenden Stimmenverlust bei der Partei zu sorgen, die demnächst noch für den Surfpark abstimmt.“ Gemeint ist die SPD. In Elfrath und Gartenstadt gibt es eine ganze Reihe von Kritikern des Surfpark-Projekts.