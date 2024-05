Gastronomie in Krefeld Bistro Café König eröffnet mitten in der City

Einen besseren Tag für eine Neueröffnung hätte es kaum geben können. Als die Stadt voll von Besuchern des Stadt-Events Op dä Maat war, begrüßten die Griechinnen Anastacia Marromocci (21) und Zoi Liocrou (41) – Tochter und Mutter – zum ersten Mal Gäste in ihrem Café König. Die 32 Plätze vor dem Lokal waren früh belegt. Und auch die Lage könnte kaum besser sein. Die Zahl der Laufkunden an der Ecke der namensgebenden König- und der Rheinstraße dürfte in der Krefelder Innenstadt nirgendwo größer sein – allenfalls vielleicht noch rund um die Haltestelle Ostwall/ Rheinstraße.