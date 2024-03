Bilanz zu Poblemimmobilien Stadt Krefeld kauft bislang eine Schrottimmobilie zum Abriss

Es war ein eingeschossiges Gebäude, völlig verwahrlost, zu klein, um noch etwas draus zu machen, und jetzt ist es abgerissen worden: ein Gebäude an der St.-Anton-Straße mit der Hausnummer 100. Dieses Haus ist die bislang einzige „Problemimmobilie“, die die Stadt Krefeld im Zuge eines Programms erwerben konnte. Die Versuche, auch andere Gebäude zu kaufen, scheiterten nach Angaben der Stadt meist an überhöhten Preisvorstellungen der Besitzer oder Uneinigkeit in Erbengemeinschaften. Dennoch spricht die Stadt im Zusammenhang mit dem mittlerweile ausgelaufenen Programm nicht von einem Fehlschlag: Im Zuge der Ansprachen der Eigentümer seien 45 ehemalige Problemimmobilien saniert worden und inzwischen wieder bewohnt, bei weiteren 40 Problemimmobilien hätten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden, resümiert die Stadt auf Anfrage.