Digitalisierung Bis Jahresende sind 43 Schulstandorte in Krefeld am Netz

Das Zentrale Gebäudemanagement setzt das umfangreiche Programm an allen Krefelder Schulstandorten um. „Das Projekt stellt eine bedeutende Investition in die Bildungszukunft Krefelds dar“, betont Betriebsleiter Rachid Jaghou. „Die Digitalisierung unserer Schulen ist nicht nur eine technische Aufwertung, sondern eine Investition in die Zukunft der Schülerinnen und Schüler. Mit der modernen Inhouse-Verkabelung legen wir das Fundament für innovative Lernumgebungen, die auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts zugeschnitten sind.“