Vier Varianten : Bis Dezember fällt die Entscheidung über die neue Veranstaltungshalle

Der Hirschfelderplatz ist derzeit ein Parkplatz: Die Grünen wollen ihn ökologisch gestalten und als Begegnungsraum für Bürger nutzen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Das sind wir den Menschen in Krefeld, aber auch den Investoren schuldig“, erklärt CDU-Ratsherr Jürgen Wettingfeld. Auch der Hirschfelderplatz ist als City-Standort weiter im Rennen.

Theaterplatz, Kesselhaus, Hirschfelderplatz – die Suche nach dem richtigen Standort für die neue Krefelder Veranstaltungshalle geht in die entscheidende Phase. CDU und SPD sind sich einig, dass diese Frage noch in diesem Jahr geklärt werden muss. „Wir haben im November und Dezember noch Sitzungen des Stadtrates“, so Jürgen Wettingfeld, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. „Spätestens im Dezember muss eine abschließende Entscheidung vorliegen. Das sind wir den Menschen in der Stadt, aber auch den Investoren schuldig.“ Die SPD begrüßt diesen Zeitplan ausdrücklich: „Wir haben in der Fraktion über das Verfahren gesprochen, auch die SPD will in diesem Jahr zu einem Ergebnis kommen“, ergänzt SPD-Ratsherr und Planungspolitiker Jürgen Hengst.

Die Arbeit für die Politik ist in den vergangenen Tagen umfangreicher geworden: Neben den drei Varianten „Sanierung Seidenweberhaus“, „Neubau auf dem Theaterplatz“ und dem „Kesselhaus im Mies van der Rohe Park“ ist inzwischen ein vierter Standort im Rennen: der „Dr.-Hirschfelder-Platz“ in der City im Schatten des Kaufhofs. Der private Plan sieht vor, den heutigen Parkplatz auf dem städtischen Gelände durch einen mehrgeschossigen Komplex mit variabler Veranstaltungshalle samt Hotel und Tiefgarage sowie Kita und hochwertigem Wellnessangebot zu ersetzen. „Wir werden uns auch mit diesem jüngsten Vorschlag in den kommenden Wochen intensiv auseinandersetzen“, erklärt Wettingfeld. „Ein großes Plus dieser Stelle ist in jedem Fall die hervorragende Anbindung.“

Info 81 Mio. Euro für Sanierung des Seidenweberhauses Laut Stadt-Gutachten ist bei den Kosten ist ein saniertes Seidenweberhaus mit rund 81 Millionen Euro Spitzenreiter. Nicht erheblich günstiger wäre ein städtischer Veranstaltungsneubau auf dem Theaterplatz (80 Millionen Euro). Die Planungen im privaten Bereich – Kesselhaus und Hirschfelderplatz – sind im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich günstiger.

Auch die SPD steht dieser Überlegung offen gegenüber. Hengst: „Wir haben damit sehr unterschiedliche Varianten vorliegen, das ist sehr gut. Baurechtlich sind gegebenenfalls noch einige Dinge zu prüfen.“

Wesentlich kritischer sehen die Grünen das neue Konzept für die Freifläche zwischen König- und Petersstraße. „Einerseits kann ich mir bei der räumlichen Enge, die dort herrscht, einen mehrgeschossigen Bau an dieser Stelle sehr schwer vorstellen“, sagt Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias. „Andererseits können wir uns eher vorstellen, dass der Platz ökologisch gestaltet und so als künftiger Begegnungsraum den Bürgern zur Verfügung gestellt wird.“ Parallel erinnert die Politikerin an den „Workshop“, der zur Gestaltung des Platzes bereits ins Leben gerufen worden ist. Rund 40 Bürger haben sich daran beteiligt und ihre Ideen eingebracht. „Von einer Bebauung dieser Art war dabei natürlich nie die Rede“, so Matthias. „Will die Stadt den Bürgern jetzt erklären, dass der Workshop und ihre Arbeit völlig sinnlos gewesen sind?“ Auch die Grünen versprechen, sich mit den neuen Plänen „intensiv“ zu beschäftigen. Eine noch stärkere Verdichtung in diesem Bereich der Innenstadt, bei gleichzeitiger Vernichtung einer Freifläche, die für das City-Klima wichtig sein könnte, berge zusätzliche Risiken.

Mit Tiefgarage unter dem Gebäude: So könnte eine Veranstaltungshalle auf dem Hirschfelderplatz in der Innenstadt aussehen. Foto: Stadt Krefeld