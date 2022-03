Auf einem Parkplatz in Bockum : Nachbarschaftstreff am Marktstand

Ein einziger Stand allein auf einem Parkplatz: In Bockum ist Ralf Heindl mit seinem Gemüse inzwischen eine Institution. Mit den meisten seiner Kunden ist er per Du. Foto: Sven Schalljo

Krefeld Samstags bietet Landwirt Ralf Heindl sein Gemüse auf dem Parkplatz eines Biomarktes an. Der einsame Stand hat Zulauf. Er hat sich zu einem festen Treffpunkt in Bockum gemausert. Hier wird gekauft, gelacht und diskutiert.

Entspannt steht Ralf Heindl an seinem Stand auf dem Parkplatz von Bettinger an der Friedrich-Ebert-Straße. Bei bestem Wetter, Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad, wartet er auf Kunden. „Gerade ist Mittag in Bockum. Gleich geht es weiter“, sagt er fröhlich. Und tatsächlich, Augenblicke später kommen zwei Kundinnen. Elisabeth Büns, die in der Nachbarschaft wohnt, hat ihre Freundin aus Mönchengladbach mitgebracht. Beide kaufen reichlich frisches Gemüse . „Für mich ist das Herkommen eine feste Einrichtung, seit der Stand hier ist. Es ist absolut zu einem Nachbarschaftstreff geworden und mittlerweile sind wirklich Freundschaften entstanden“, erzählt sie.

Für letztere ist Heindl durchaus Experte. Der Biobauer, der nur rund 7000 Quadratmeter Land am Heilmannshof bewirtschaftet, war drei Jahre lang einer der Gärtner der solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) Krefeld. „Das hat großen Spaß gemacht. Aber mehr und mehr hat mir, gerade in der Corona-Zeit, der Umgang mit Kunden gefehlt. Hier können sie sich das heraussuchen, was sie brauchen, ich komme mit ihnen in Kontakt. Ich bin ein Mensch für den Markt“, erzählt er. Vor seiner SoLaWi-Zeit war er viele Jahre ständiger Beschicker des Marktes am Dionysiusplatz.