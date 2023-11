Thema Menschenrechte und Amnesty International Schulministerin Feller besucht Ricarda-Huch-Gymnasium

Krefeld ist vom Ministerium auch deshalb ausgewählt worden, weil das Schülernetzwerk, das sich am jährlichen Briefmarathon beteiligt, groß ist. In diesem Jahr nehmen allein neun Krefelder Schulen daran teil; im vergangenen Jahr wurden in Krefeld von Schülern mehr als 5300 Briefe unterschrieben. „In keiner anderen Stadt gibt es so viele Schülergruppen, die sich an dem Marathon beteiligen“, berichtet Peter-Michael Friedrichs, der bei Amnesty als Referent in der Menschenrechtsbildung für den Bereich Linker Niederrhein von Kleve bis Mönchengladbach zuständig ist und dieses Netzwerk aufgebaut hat. Die Schüler müssen nicht Amnesty-Gruppen angehören, um am Briefmarathon mitzuwirken.