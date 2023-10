Kostenlose Veranstaltung „KI - Boom oder Bääm?“ Krefelder Bildungsinitiative für die Kreativwirtschaft

Krefeld · Künstliche Intelligenz (KI) wird weltweit heiß diskutiert – auch in der Kreativwirtschaft. Welche Auswirkungen die generative KI auf die Arbeit der Kreativen hat, erfahren Interessierte an der Hochschule in Krefeld.

11.10.2023, 15:09 Uhr

Zum Thema Künstliche Intelligenz, die Grafiken wie diese erstellen kann, findet der ADC Creative Campus in Krefeld statt. Foto: HSNR