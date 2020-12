Wirtschaft in Krefeld : Bildungsakademie Rufus startet im Mies-van-der-Rohe-Business-Park

Krefeld Die Bildungsakademie Rufus will Menschen begleiten, die mit der Agentur für Arbeit eine Umschulung absolvieren oder sich als Berufsanfänger vorbereiten. Darüber hinaus will sie eine attraktive Fortbildungsstätte für Zugehörige der Logistikbranche sein.

Erst vor drei Jahren hat Yolcu mit 31 Jahren Rufus Logistik gegründet, heute sitzt das Unternehmen nach eigenen Angaben fest im Sattel, betreut internationale Versandhäuser, arbeitet mit Pionieren der Transportlogistik wie CV-Bio-Solutions oder Caldic zusammen und gibt 20 Mitarbeitern ein berufliches Zuhause. „Ich habe schon lange davon geträumt, meine eigenen Mitarbeiter inhouse weiterbilden zu lassen“, erklärt Yolcu. Also bot Yolcu Müller an, für ihn eine Bildungsakademie zu gründen. Müller sollte den Bildungsapparat aufbauen, während Yolcu haftet. Der Nettetaler brauchte Bedenkzeit. Nach kurzem Intermezzo in der Fahrerkabine stand fest: Rufus Logistik bekommt mit der Bildungsakademie Rufus Nachwuchs.

Inzwischen sind die Zertifizierungen bei der Bezirksregierung, der Industrie- und Handelskammer und der TQCert als akkreditierte Zertifizierungsstelle absolviert und die Räumlichkeiten sowie Unterrichtsmaterialien vorbereitet. Ein halbes Jahr lang hat das Team dafür gebraucht. Im alten HE- Gebäude im Mies-van-der-Rohe-Busiess-Park an der Girmesgath können zukünftig 50 Schüler gleichzeitig unterrichtet werden. An sechs Tagen in der Woche finden nicht nur Ausbildungen zum Berufskraftfahrer oder Fahrer im Personenverkehr statt, sondern auch die gesetzlichen Weiterbildungen sowie Gefahrengutschulungen oder Gabelstapler-Kurse. Damit sei die Berufsakademie Rufus mit vier Dozenten die erste Bildungsstätte in Krefeld, die umfassend im Logistiksektor ausbilde, erklärt ein Sprecher.