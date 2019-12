Aus den Stadtteilen : Bildband zeigt Bockum im Wandel der Zeit

Krefeld Andreas Storz und Helmuth Bayen stellen in „Ein Spaziergang durch Alt-Bockum“ exklusive Ansichtskarten und Fotografien vor.

„Bis 1945 war die Ansichtskarte ein beliebtes Kommunikationsmittel, auch viele Lokale oder Läden ließen sie sich drucken, um damit zu werben“, erklärt Storz. Um zu verstehen, wie Städte früher ausgesehen haben, seien sie deshalb ein probates Mittel. Ein Highlight des Streifzuges durch Bockum ist beispielsweise die Grußkarte von 1902, die die hölzerne Radrennbahn „Bremerhafen“ auf der heutigen Friedrich-Ebert-Straße zeigt. Genauso die Seiten mit Fotografien und alten Werbeplakaten, die dem ab 1926 in Betrieb genommenen alte Flugplatz gewidmet sind. Und auch der historische große Tiergarten entlang der Tiergartenstraße, bis zum ersten Weltkrieg existent, ist ein interessanter Einblick in Bockum um 1900.

Andreas Storz und Helmuth Bayen haben schon viele Bücher und Bildbände über Krefeld veröffentlicht. Bockum kam bisher aber nur sporadisch vor. Die Suche nach geeignetem Bildmaterial erwies sich als schwierig. „Uns war es wichtig, den Krefeldern und Bockumern neue alte Ansichten zu präsentieren“, sagt Storz. Das bedeutet, einen Einsicht in das frühere Bockum zu bieten, die sie vorher nicht bekommen haben. Über mehrere Jahre hinweg trug Storz Erinnerungsstücke von alteingesessenen Bockumern zusammen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in diesem Stadtteil ein Geschäft oder Gewerbe führten. Über alte Adressbücher aus dem Stadtarchiv, die bis ins Jahr 1899 zurückreichen, erstellte Storz eine Liste mit 150 Leuten, rief bei ihnen an oder klingelte an der Haustüre. Manche Tipps, an wen man sich wenden könne, bekam er auch über das Hörensagen. Viele der Menschen sind während der Recherche verstorben.