Blitz, Donner und Starkregen Bilanz zum Unwetter in Krefeld

Die Kirmes auf dem Sprödentalplatz hatte wegen des Unwetters am Donnerstagabend den Betrieb eingestellt. Am Freitag öffneten die Karussells und Buden dann wieder um 14 Uhr. Die Schausteller hatten zuvor ihr Hab und Gut untersucht und via Facebook vermeldet: „keine Schäden, alles gut". Auch das Feuerwerk am Freitagabend sei nicht in Gefahr. Die Kirmes sei wie geplant bis 24 Uhr geöffnet.