Bandoneon-Workshop in Krefeld Tangofieber soll auch Kinder infizieren

Der Bandoneon-Workshop mit der Dozentin Toma Neill ist ein Angebot der Musikschule der Stadt Krefeld in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Krefeld. Die Veranstaltung findet am 28. Oktober von 10 bis 17 Uhr in der Musikschule an der Uerdinger Straße 500 statt. Zunächst wird von 10 bis 13 Uhr das Bandoneon „entdeckt“: Der Aufbau des Instrumentes wird erläutert sowie die Grundlagen des Bandoneonspiels. Nach einer Mittagspause wird von 14 bis 17 Uhr das rhythmische Spiel vermittelt und dabei das „Marcato“ (Fingerbewegung, Balgführung, Fußeinsatz und mehr) erklärt. Zum Abschluss der Veranstaltung gibt es in der Musikschule ein öffentliches, kostenfreies Konzert der Bandoneon-Freunde Essen um 19 Uhr. Wegen des begrenzten Platzangebotes ist eine Reservierung erforderlich an musikschule@krefeld.de oder an kultur@krefeld.de mit dem Betreff „Konzert Bandoneonfreunde Essen“ oder „Bandoneonworkshop23“.