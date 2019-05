Neue Gewerbeimmobilie kommt : Startschuss für Gewerbepark Medienstraße in Fichtenhain

Krefeld Das Investmentunternehmen Bienen und Partner baut für 4,5 Millionen Euro eine Gewerbeimmobilie.

(svs) Das Gewerbegebiet Fichtenhain bekommt eine weitere große Gewerbeimmobilie. An der Medienstraße errichtet die Bienen und Partner Immobilien GmbH einen neuen Komplex mit Büro- und Lager- oder Werkhallen auf einer Grundstücksfläche von insgesamt 9135 Quadratmetern. Rund ein Viertel dieses Gebietes wird gemäß Auflagen der Stadt für Grünflächen verwendet. „Darunter ist auch eine Rigole, ein Sickersystem für das Wasser der Dachflächen und Parkplätze, das mit besonders insekten- und bienenfreundlichem Wildgras bedeckt ist. Damit leisten wir auch einen Beitrag zum Naturschutz“, sagt Investor Norbert Bienen, der an dieser Stelle auch den obligatorischen Witz über seinen Namen nicht auslässt.

Das 4,5 Millionen Euro-Projekt enthält sechs Gewerbeimmobilien zu denen jeweils 150 Quadratmeter Büroflächen gehören. Die Hallen haben Größen von 380 (zwei Stück), 510 (drei Stück) und 630 (eine) Quadratmetern. „Das Interesse von Käufern ist bereits jetzt da, obwohl wir erst mit dem Bau begonnen haben“, sagt Bienen. Das Unternehmen will die Immobilien nicht selbst halten, sondern sämtlich verkaufen. Am liebsten direkt an Unternehmer, aber auch an Investoren. „Für Unternehmer, die oft nicht in die Rente einzahlen, ist das Altersvorsorge. Die Renditen sind bei Gewerbeimmobilien sogar höher als bei Wohnimmobilien“, sagt Bienen.