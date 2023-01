Frühlingserwachen bei den Bienen Bienen sorgen für Chaos bei den Imkern

Mit Beginn des neuen Jahres kommen die Insekten aus dem Stock, um ihre Kotblase zu entleeren, das sei normal. Doch die milden Temperaturen locken die Insekten bereits jetzt für längere Zeit ins Freie – und das birgt Risiken: „Die Bienen sind der Meinung, es sei jetzt schon an der Zeit, Nahrung zu suchen. Das passiert bei Temperaturen von über zehn bis zwölf Grad. Dabei fliegen sie in einem Radius von etwa drei Kilometern zum Beispiel die Hasel oder die Saalweide an. Doch das Fliegen verbraucht viel Kraft. Wenn sie keine Pollen finden und der Energietank leer ist, kehren sie in den Stock zurück.“ Dort futtern sie, um neue Kraft zu bekommen – doch das Nahrungsangebot ist für einen niedrigen Energieverbrauch ausreichend, nicht für einen hohen. „Der Imker muss dann schauen, ob er nicht doch zufüttern muss.“