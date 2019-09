Bezirksvertretung Uerdingen : Herbertzhäuser werden bald eingerüstet

Die Herbertzhäuser am historischen Marktplatz in Uerdingen sind auch von innen Hingucker. Dieser Salon beispielsweise ist äußerst repräsentativ. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Stadtumbau war Thema in der Bezirksvertretung Uerdingen. Ende Oktober geht es mit den Herbertzhäusern los.

Rund 25 Millionen werden in den kommenden acht Jahren in das die gesamte Uerdinger Altstadt umfassende Stadtumbaugebiet investiert. In die ehemalige Stadtbücherei sind die Quartiersmanager Regina Hermanns und Dennis Zilske vom renommierten Dortmunder Stadtentwicklungsbüro „Basta“ eingezogen.

Nun nimmt auch die Sanierung der die Westfront des historischen Marktplatzes prägenden drei Herbertzhäuser Fahrt auf, deren „sensationelle Urbanität“ die Quartiersplaner beeindruckt hat. Deshalb gilt es, die historischen Gegebenheiten der denkmalgeschützten Häuser mit einer modernen Nutzung in Einklang zu bringen. Der Sanierung der beiden in städtischem Besitz befindlichen Häuser hat sich auch der Eigentümer des Apothekenhauses angeschlossen, so dass der Renovierungsablauf aus einem Guss durchgeführt werden kann. Der grobe Planungsablauf sieht vor, dass die Bearbeitung der Fassaden mit der Aufstellung der Gerüste Ende Oktober 2019 beginnt. Vorgesehen ist, am Gerüst eine große Fotoplane anzubringen, die das Ensemble nach der Renovierung wiedergibt. Mit dem neuen Anstrich ab Mitte 2020 werden die Außenarbeiten beendet. Danach beginnt der aufwändigere Teil der Innenarbeiten.