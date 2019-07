Bürger sollen Umbaukosten tragen : Bezirksvertretung: Hitzige Debatte über Schroersdyk

Die Diskussionen um den Schroersdyk in der Bezirksvertretung Nord waren hitzig. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der emotionalen Debatte warfen sich SPD und CDU-Verteter gegenseitig Populismus vor.

Seit Tagen beschäftigt der Schroersdyk den Nordbezirk. Am Dienstagabend stand das Thema deshalb auch ganz oben auf der Tagesordnung der dortigen Bezirksvertretungssitzung. Die Kantine des Gartenbauvereins Rosengarten war fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein großer Teil der Anwohner des Schroersdyk war gekommen, um seinem Unmut Luft zu machen oder Fragen zu stellen.

Das spiegelte sich auch in den Statements der Politiker wider. Diese vertraten sehr unterschiedliche Standpunkte. Während SPD-Vertreter Ralph-Harry Klaer Verständnis für die Sorgen der Anwohner zeigte und ihnen Hilfe anbot betonte er aber auch: „Die Straße muss gemacht werden. Wenn wir noch länger warten, wird es nur noch teurer. Wichtig ist vor allem, den Menschen klar zu sagen, was sie im Einzelnen zu zahlen haben.“ Ganz anders äußerte sich die CDU-Fraktion, die den Ausbau zumindest in der derzeitigen Form rundherum ablehnte. CDU-Vertreter Walter Fasbender trug die Historie des Falls vor und betonte dabei die Kostensteigerung für die Bürger, die sich mittlerweile auf 40 Prozent summiere. Gegenseitig warfen sich die Parteien Populismus vor, waren aber bemüht zu betonen, wann sie selbst etwas getan hätten, das Thema voran zu bringen.