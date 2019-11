Bezirksvertretung tagte : Ginkgo-Bäume in Hüls bleiben doch stehen

Ginkgo-Bäume in Hüls bleiben doch stehen

Krefeld Die nach Aas stinkenden Früchte sollen frühzeitig geerntet werden.

Die Ginkgo-Bäume in Hüls, die seit Monaten die Hülser inklusive ihrer Bezirksvertreter in Atem halten, werden trotz entsprechender Beschlüsse in der Vergangenheit nicht gefällt. Das ist das Ergebnis einer Prüfung des Sachverhalts durch den Kommunalbetrieb und den Fachbereich Umwelt. „Wir haben die Sache genau betrachtet und die Bäume nun abgeerntet. Das ging erstaunlich leicht und problemlos und hat pro Baum ungefähr 2000 Euro Kosten verursacht. Dabei ist aber zu bedenken, dass Ginkgos die perfekten Straßenbäume sind. Sie sind widerstandsfähig gegen Trockenheit, Hitze und Kälte, haben kaum Totholz und einen extrem geringen Pflegeaufwand. Die normalen Pflegekosten für andere Bäume wie Platane, Eiche oder Linde verursachen weit höhere Kosten. Wir werden künftig frühzeitig die Bäume abernten“, verspricht Manfred Zimmermann vom Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz.