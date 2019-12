Bezirksvertretung Nord : Grundwasser im Kliedbruch sorgt für heftige Dispute

Krefeld Drohende Grundwasserschäden im Kliedbruch beschäftigten am Dienstag die Bezirksvertretung Nord. Die Vertreter wollen den Bürgern helfen.

Die Bezirksvertretung Nord will Hausbesitzer im Kliedbruch gegen steigendes Grundwasser nach Abschalten der LEG-Pumpen unterstützen. Das ist die Kernaussage der Sitzung, die in seltener Einmütigkeit über alle Parteigrenzen hinweg getroffen wurde. Dabei allerdings fällt die Art der Formulierung sehr unterschiedlich aus. Während SPD-Ratsherr Ralph-Harry Klaer sich eher staatsmännisch positioniert und den Schulterschluss mit der Verwaltung suchte, wurde CDU-Vertreter Michael Stenders gleichermaßen deutlich wie emotional.

Er sieht die Stadt in der Verantwortung. „Die Baugenehmigungen hätten nie erteilt werden dürfen. Dass ohne Wanne die Keller vollaufen war absehbar. Da zudem die LEG ohne Wannen gebaut hat, haben sich viele Häuslebauer daran orientiert. Das rückt die Stadt in die Verantwortung. Jetzt zu sagen, die Hausbesitzer seien selbst Schuld an ihrer Lage ist eine Frechheit“, echauffierte er sich in Richtung der Vertreter des Fachbereichs Umwelt- und Verbraucherschutz. Dieser wurde von Thomas Brons und Abteilungsleiterin Kathrin Gardner vertreten.