„Rekordverdächtige Sitzung“ : Vertreter für die Niepkuhlen-AG bestimmt

Die Niepkuhlen waren einmal mehr Thema in der BZV Ost. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld In Traar wird noch diesen Herbst mit dem Bau der Feuerwache begonnen, hieß es in der Sitzung der Bezirksvertretung Ost, die am Dienstag in Gartenstadt tagte.