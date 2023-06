Tiere im Käfig verendet Bewohnerin bei Brand in Linn lange gesucht

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Wohnungsvollbrand in Linn an der Boedikerstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der nahe gelegenen Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr schossen nach Angaben des Einsatzleiters bereits die Flammen aus den Balkonfenstern. Rußspuren zieren alle Fenster der Wohnung entlang der Fassade. Unklar war zunächst, was mit der Mieterin der Wohnung ist. Die anderen Hausbewohner hatten sich sich selbst und unverletzt ins Freie retten können.