Nachbarschafts-Projekt in Krefeld : Mann verschenkt seinen Schrebergarten - „ein Garten für alle“

Krefeld Heinrich Weber hat seinen Schrebergarten viele Jahre gehegt und gepflegt. Mittlerweile fällt es ihm schwer, die Arbeiten zu bewältigen. Nun hat er die Fläche den Bewohnern des Hauses St. Antonius zur Verfügung gestellt.

Heinrich Weber vom Gartenbauverein Ritterfeld hegt und pflegt seinen Garten in Dießem zwischen K-Bahnstrecke und Voltastraße seit vielen Jahren. Mittlerweile fällt es ihm schwer, die bisweilen anstrengenden Arbeiten zu bewältigen. Das war der Anlass, einen bereits beim letztjährigen Nachbarschaftsfest formulierten Wunsch nach einem „Garten für uns alle“ in die Tat umzusetzen. So muss Heinrich Weber den Garten nicht verkaufen, sondern stellt ihn den Bewohnern des Hauses St. Antonius für Menschen mit geistigen und psychischen Behinderungen und dem Familienzentrum Kindertagesstätte St. Antonius zur Verfügung. Beide Einrichtungen liegen sehr günstig in direkter Nachbarschaft. Jetzt kann Heinrich Weber regelmäßig zahlreiche helfende Hände begrüßen, die dafür sorgen, dass der Garten immer gut aussieht und sogar noch einiges geerntet werden kann.