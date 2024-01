Schultheater in Krefeld Jetzt bewerben fürs Staunzeitfestival

Das sind die Bedingungen: Die Theater-Projekte sollten maximal 60 Minuten dauern. „Sie können aber auch nur 20 Minuten lang sein“, so Silvia Behnke, Tanz- und Theaterpädagogin am Theater Krefeld/Mönchengladbach. Sie gehört zu dem Vorbereitungsteam aus Mitarbeitenden beider Häuser mit Maren Gambusch und Esther Wissen (Stadttheater) sowie Franz Mestre und Vera Ring (KreschTheater). Sie kommen bei einer erfolgreichen Bewerbung an die Schulen, schauen sich Proben an und beraten, wie die Ensembles ihre Stücke auf den Bühnen des Kresch-Theaters am besten inszenieren können. So können die Schülergruppen unter anderem Requisiten des Kinder- und Jugendtheaters an der Virchowstraße nutzen. Die Schulen können frei über die Inhalte entscheiden.