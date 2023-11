Kultur in Krefeld Bewerbungen für Schultheater-Festival „Staunzeit“

Ab sofort können sich Gruppen aus allen Schulformen und Altersstufen mit einem drei bis fünfminütigen Video bewerben. Die einzelnen Theater-Projekte sollten eine Maximallänge von 60 Minuten nicht überschreiten. „Sie können aber auch nur 20 Minuten lang sein“, so Silvia Behnke, Tanz- und Theaterpädagogin am Theater. Sie gehört zu dem Vorbereitungsteam aus Mitarbeitenden beider Häuser mit Maren Gambusch und Esther Wissen (Stadttheater) sowie Franz Mestre und Vera Ring (Kresch-Theater). Sie kommen bei einer erfolgreichen Bewerbung an die Schulen, schauen sich Proben an und beraten, wie die Ensembles ihre Stücke auf den Bühnen des Kresch-Theaters am besten inszenieren können. So können die Schülergruppen unter anderem Requisiten des Kindern- und Jugendtheaters an der Virchowstraße nutzen.