Auch der Krefelder Handel macht mit : Krefeld-Bewerbung als „Modellkommune für vorsichtige Öffnung “

Krefeld will an einem Modellprojekt der NRW-Landesregierung teilnehmen, das vorsichtige Öffnungsschritte begleitet von strengen Sicherheitskonzepten in einzelnen Kommunen möglich macht. Oberbürgermeister Frank Meyer hat dazu unter anderem an Ministerpräsident Armin Laschet geschrieben. „Die Stadt Krefeld sieht in dem Modellprojekt die große Chance, die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung einer konsequenten Teststrategie zu erproben“, schreibt Meyer.