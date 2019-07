Gericht : Bewährung nach fahrlässiger Tötung der Ehefrau

Krefeld Brutale Sexpraktiken des 52-Jährigen führten zum Tod der Krefelderin. „Wäre die Frau direkt ins Krankenhaus gekommen, hätte man sie retten können“, so der Richter in seiner Urteilsbegründung.

Am Ende der Beweisaufnahme ging die Staatsanwältin selber jedoch nur noch von Körperverletzung mit Todesfolge aus und beantragte dreieinhalb Jahre Haft. Im Juli vergangenen Jahres war die Frau des Angeklagten bei sexuellen Handlungen so schwer verletzt worden, dass sie einige Tage später in der Wohnung starb.