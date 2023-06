Eilbeschluss Verwaltungsgericht Bettelverbot für die Innenstadt außer Kraft gesetzt

Es ist noch kein Urteil. Doch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf im Eilverfahren zeigt, wohin das Gericht tendiert. Demnach wäre das durch die Stadt Krefeld erlassenen Bettelverbot rechtswidirg. Aktuell ist die entsprechende Verordnung erst einmal ausgesetzt. Die Verwaltungsrichter teiten am Montag mit, das durch den Rat der Stadt Krefeld angeordnete Verbot des aktiven Bettelns in der Krefelder Innenstadt von montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr sowie an verkaufsoffenen Sonntagen von 13 bis 18 Uhr ist rechtswidrig. Das habe die 18. Kammer des Verwaltungsgerichts am heutigen Montag in einem Eilverfahren entschieden und daher das Bettelverbot vorläufig ausgesetzt, berichtete ein Gerichtssprecher.