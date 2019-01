Krefeld: Tödlicher Unfall: Hüls: Betrunkener am Steuer fährt Motorradfahrer tot

Hüls: Betrunkener am Steuer fährt Motorradfahrer tot

Krefeld Ein Auffahrunfall endete für den vorausfahrenden Motorradfahrer tödlich. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

(vo) Ein betrunkener Autofahrer hat am Wochenende in Hüls einen 42-jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Wesel totgefahren. Wie die Polizei berichtet, ist ein 36-jähriger, alkoholisierter Mann aus Krefeld mit seinem Wagen am Samstag, 12. Januar, gegen 22.15 Uhr auf der Venloer Straße auf ein vorausfahrendes Motorrad aufgefahren. Der Motorradfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen.