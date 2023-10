In Krefeld Informative Angebote zum Welthospiztag

In Zusammenhang mit dem „Welthospiztag“ gibt es in Krefeld mehrere Veranstaltungen, die von verschiedenen Akteuren organisiert werden. So lädt die DRK-Schwesternschaft am Freitag, 13. Oktober, von 15 bis 18 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ins Stups an der Jakob-Lintzen-Straße 8 ein. Um 19 Uhr treten die „silk-O-phonics“ beim Benefiz-Konzert zugunsten der Hospiz Stiftung in der Pfarrkirche Herz-Jesu Königshof an der Kneinstraße 64 auf. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.