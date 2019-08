„Stadt Land Spielt!“ : Ein Wochenende für die Gesellschaftsspiele

Krefeld In 188 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird im September ein Wochenende lang gespielt. Krefeld beteiligt sich am Projekt „Stadt Land Spielt!“

Würfel entscheiden nicht erst seit der Zeit moderner Gesellschaftsspiele über den Ausgang von kniffligen Situationen. Schon immer spielten Menschen, auch um ihre kulturellen Fähigkeiten zu entwickeln. Im alten Rom war das Motto „Brot und Spiele“ zu Hause. An diese Tradition knüpft das Projekt „Stadt Land Spielt!“ an. In 188 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz dreht sich am 7. und 8. September alles ums Spielen.Auch in Krefeld wird wieder zum Würfeln und Trümpfe ausspielen eingeladen. Das Jugendhaus der Friedenskirche, Mariannenstraße 106, wird an beiden Tagen in der Zeit von 12 bis 18 Uhr Spielplatz für große und kleine Spieler. Besucher haben hier die Möglichkeit, neue Spiele zu entdecken oder sich durch Klassiker auf eine nostalgische Reise durch die Welt der Fantasie zu begeben. Die Krefelderin Marijana Sipus, leidenschaftliche Gesellschaftsspielerin, initiiert nun schon zum vierten Mal das Projekt für die Seidenstadt. „Es ist eine Non-Profit-Aktion. Beim Gesellschaftsspiel-Wochenende geht es vor allem um den Spaß. Jeder ist willkommen, egal welchen Alters. Wir sind barrierefrei, und der Eintritt ist kostenlos“, erzählt Sipus.