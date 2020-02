Strafmaß : Betäubungsmittelgesetz: Bis 15 Jahre Haft für Drogenhandel

Krefeld Bei einer geringen Menge kann die Staatsanwaltschaft von der Strafverfolgung absehen.

(jon) Anbau, Besitz, Handel und in Verkehr bringen illegaler Substanzen sowie weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) sind in Deutschland strafbar. Wird der Besitz von Drogen festgestellt (auch geringe Mengen) ist eine Eintragung in das Bundeszentralregister möglich, und es muss mit einer Informationsweiterleitung an die Führerscheinstelle gerechnet werden. Schwere Verstöße gegen das BtMG können mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden.