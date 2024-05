Laut Tripadvisor das beste Restaurant in Krefeld Wo Eintopf großartig ist – ein Besuch im Bistro Lisboa

In der Kategorie „Die zehn besten Restaurants in Krefeld“ hält sich bei Tripadvisor seit langem das „Bistro Lisboa“ an der Uerdinger Straße – ein kleines portugiesisches Restaurant, das im nach wie vor wunderschönen Haus Doerenkamp residiert. Das Tripadvisor-Ranking ist so pauschal mit Vorsicht zu genießen; es gibt einfach zu viele verschiedene Restaurants mit zu vielen verschiedenen Ansprüchen in Krefeld, um einfach „das Beste“ zu benennen. Aber sei’s drum: Das Lisboa muss irgendetwas haben, das genug Leute dazu animiert, das Bistro im Popularitätsindex bei Tripadvisor auf Platz eins zu katapultieren. Sympathisch am Auftritt des kleinen Restaurants ist schon einmal die Selbsteinordnung, wie sie auf den T-Shirts der Mitarbeiter zu lesen ist: „Einfach. Authentisch. Portugiesisch“. Das trifft’s. Der Reihe nach: