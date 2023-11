Theater in Krefeld Beim Kunstprojekt taucht das Ordnungsamt plötzlich auf

Die Blicke sind fragend, aber es stimmt. Wer an der Marktstraße 36 mitten in der Krefelder Innenstadt angekommen ist, der ist richtig. Zumindest wenn er Gast der Premiere „Kommen Sie rein, können Sie raugucken: Das Fest“ ist. Das findet in dem leer stehenden Ladenlokal statt, in dem ehemals Homestyle Comtessa zuhause war.