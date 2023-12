67 Stände von Vereinen und Initiativen in Krefeld Erstmals wählen die Besucher beim „Besonderen Weihnachtsmarkt“ die schönsten Stände

Wer verstehen will, warum der Besondere Weihnachtsmarkt (BWM) in Krefeld geliebt wird, für den hat Claudia Reikert vom BWM-Organisationsteam eine wundervolle Anekdote: Eine ältere Dame habe ihr einmal erzählt, dass sie monatlich fünf Euro von ihrer Rente zurücklegt und das übers Jahr gesammelte Geld dann auf dem Besonderen Weihnachtsmarkt ausgibt – als ihre Jahresspende zu all den gemeinnützigen Vereinen und Verbänden, die mit ihren Ständen auf dem Weihnachtsmarkt Geld für ihre Zwecke einnehmen. Bald ist es soweit: Der 35. Besondere Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 9. Dezember, 10 bis 18 Uhr, zum zweiten Mal auf dem Von-der-Leyen-Platz vor dem historischen Rathaus statt. „Der Platz ist gut angenommen worden und hat alles, was wir brauchen“, resümiert Manuela Frangen, Vorsitzende des Vereins, der den Besonderen Weihnachtsmarkt ausrichtet.