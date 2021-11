Bühnenprogramm mit Musik und Tanz : Besonderer Weihnachtsmarkt jetzt auf dem Rathausplatz

Über Jahrzehnte fand der „Besondere Weihnachtsmarkt“ als ehrenamtlich organisierte, gemeinnützige Veranstaltung an der Alten Kirche statt. Foto: Thomas Lammertz/Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Geöffnet ist am Samstag, 4. Dezember, 10 bis 18 Uhr. Als Zugangsvoraussetzung gilt auch hier die 2G-Regel. Ein prominenter Besucher ist der Nikolaus, der Gaben an kleine und große Kinder verteilt.

Rund 50 Gruppen und Initiativen aus Krefeld gestalten am Samstag, 4. Dezember, wieder den „Besonderen Weihnachtsmarkt“. Die traditionsreiche Veranstaltung findet erstmals auf dem Von-der-Leyen-Platz vor dem Rathaus statt. Der Markt ist eine Plattform für gemeinnützige Vereine, ehrenamtliche Initiativen und Kinder- und Jugendeinrichtungen, die ein soziales oder ökologisches Anliegen vertreten. Neben den altbekannten Teilnehmern gibt es auch in diesem Jahr einige Neuzugänge, zum Beispiel den Verein „Krefelder Engel“, der Suppen und Getränke anbieten wird. Nach längerer Pause ist auch die Marienschule wieder dabei und verkauft Bastel- und Handarbeiten.

Neben den zahlreichen Ständen gibt es auch ein vielseitiges Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und sportlichen Vorführungen. Der Markt wird um 11 Uhr von Oberbürgermeister Frank Meyer eröffnet. Ein weiterer prominenter Besucher ist der Nikolaus, der Gaben an kleine und große Kinder verteilt. Der „Besondere Weihnachtsmarkt“ ist am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wie bei den anderen beiden Märkten gilt als Zugangsvoraussetzung die 2G-Regel.

Premiere: Weihnachtsmarkt im Freibad Neptun mit Nikolaus per Boot

Weihnachten in Krefeld

Weihnachten in Krefeld : Premiere: Weihnachtsmarkt im Freibad Neptun mit Nikolaus per Boot

An den Eingängen zur St.-Anton-Straße werden die Besucher überprüft und sollten ihre Zertifikate und ihren Personalausweis bereithalten. Auch der Stempel des Weihnachtsmarktes „Made in Krefeld“ oder des „Hüttenzaubers“ an der Alten Kirche berechtigt zum Einlass.