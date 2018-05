Krefeld: Beschilderung im Bahnhof ist mangelhaft

Krefeld Toilettensuche, Unsicherheitsempfinden und lange Baustellenbeeinträchtigung. Der Krefelder Hauptbahnhof kann bei den Nutzern nicht punkten und provoziert geradezu Beschwerden der Reisenden.

Wer den Krefelder Hauptbahnhof betritt und auf der Suche nach einer Toilette ist, der muss über mehr als nur gute Augen verfügen oder aber durch Zufall erfahren haben, dass sich die Toilette an der Radstation des Bahnhofes befindet. Jede Menge Nutzer des Bahnhofes sind indes der Meinung, dass es in diesem Gebäudekomplex gar keine öffentlichen Toiletten gibt, da diese trotz intensiver Suche nicht gefunden werden. Das Problem ist die mangelnde Beschilderung. Es gibt ein kleines WC-Zeichen, das oberhalb des linken Randes auf dem Hinweisschild zur Radstation steht. Allerdings zeigt kein Pfeil an diesem WC-Hinweis an, in welche Richtung es geht. Und wer nicht weiß, dass sich die sanitären Anlagen unmittelbar an der Radstation befinden, der sucht weiter. Die WC-Anlage am Hauptbahnhof wird von der Radstation betreut, die wiederum von der Diakon Krefeld-Viersen geführt wird. Es bringt den Vorteil mit sich, dass die dortigen Mitarbeiter auch immer ein Auge auf die Toiletten haben. "Die Toiletten, für deren Sauberkeit und Pflege wir zuständig sind, sind wirklich ein bisschen schwierig zu finden. Aber wir als Mieter sind nicht für die Beschilderung zuständig", sagt Ludger Firneburg, Geschäftsführer der Diakonie.