Banges Warten auf die Zusage Stadt Krefeld verschickt Bescheide über OGS-Plätze nach den Osterferien

Kaum sind die Anmeldebescheide für die künftigen Grundschüler raus, geht das bange Warten in den Familien weiter. Die Erleichterung darüber, an der Wunschschule angenommen worden zu sein, weicht der Frage, ob es auch mit dem Platz im Offenen Ganztag geklappt hat. Denn die Zahl der Grundschüler, die in NRW den Offenen Ganztag in Anspruch nehmen, steigt seit Jahren, wie Zahlen der Landesregierung NRW zeigen – und oft übersteigt die Nachfrage das Angebot. Nach den Osterferien sollen in Krefeld die Bescheide über Zu- und Absagen rausgehen. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage.