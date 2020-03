Kampf gegen die Langeweile : Beschäftigungstipps für Kinder

Krefeld Vorschläge für die Leser mit Kindern: Mit Spaß und Kreativität gegen die Langeweile zu Hause

Irgendwann ist selbst Fernsehen oder das neue Computerspiel nicht mehr spannend – und so ganz gesund ist es ja auch nicht, stundenlang vor dem einen oder anderen zu verbringen. Jetzt ist die Zeit, sich an Unterhaltungs- und Spielmöglichkeiten mit einfachen Mitteln zu erinnern. Das bringt Spaß und ist kreativ.

Mit der guten alten Spielesammlung oder einem Knobelbecher können sich zwei oder mehr Spieler einstimmen in die „Spielzeit“. Übrigens hilft ein strukturierter Tagesablauf Eltern oder Betreuungspersonen und Kindern. Wer nur so in den Tag hinein lebt, langweilt sich schneller, verbringt seine Zeit nicht wirklich nutzbringend und kann sich möglicherweise früher oder später gar nicht mehr aufraffen, überhaupt etwas mit seiner Freizeit anzufangen. „Altmodische“ Spiele – also Spiele aus Zeiten ohne Computer, Handy oder Spielekonsole, bieten oftmals einen wertvollen Bonus, sei es das Fördern von Kreativität, motorischen Fähigkeiten, Sprache oder Vorstellungsvermögen.