Gastronomie in Krefeld : Beschäftigte in Gastronomie verdienen sehr wenig

Krefeld Eine Vollzeitstelle im Gastgewerbe in der Stadt Krefeld kommt auf ein mittleres Monatseinkommen von 2013 Euro brutto. Zu wenig, meint die Gewerkschaft NGG.

Sie arbeiten dann, wenn andere frei haben, kommen mit ihrem Lohn aber kaum über die Runden: Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte verdienen in Krefeld weit unterdurchschnittlich – und könnten aus Geldsorgen ihrer Branche immer häufiger den Rücken kehren. Davor warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und verweist auf eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet hat. Demnach kommen Beschäftigte aus dem Gastgewerbe, die eine Vollzeitstelle haben, in Krefeld auf ein mittleres Monatseinkommen von aktuell 2013 Euro brutto. Zum Vergleich: Branchenübergreifend liegt der Median (Wert in der Mitte) bei Vollzeit in Krefeld bei 3602 Euro.