Aktion am Berufskolleg Glockenspitz : Mit „Turnvater Hahn“ den Rücken stärken

Julian Giskes (l.) und Dusan Majstorovic machen gemeinsame Kniebeugen um Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur zu stärken. Durch wegdrehen wird außerdem die seitliche Rumpfmuskulatur gestärkt. Wichtig ist ein 90 Grad-Winkel in den Beinen. Foto: Schalljo

Bockum Das Berufskolleg Glockenspitz zeigt Schülern im Projekt „Gesunde Schule“ Übungen, um Rückenschäden vorzubeugen.

Zu den größten gesundheitlichen Problemen unserer Zeit gehören Haltungsschäden und Rückenschmerzen. Schon in jungen Jahren haben immer mehr Menschen damit zu kämpfen, auch in den Krankmeldungsstatistiken der Krankenkassen sind Rückenprobleme stets weit oben in der Hitliste. Diesem Zivilisationsproblem hat das Berufskolleg Glockenspitz den Kampf angesagt. Bereits seit Beginn des Schuljahres lernen die Schüler am Berufskolleg Übungen zur Kräftigung der Muskulatur, aber auch zur Dehnung, um hier vorzubeugen.

„Die Übungen kann jeder kurz in der Pause machen. Die Schüler sollen dann idealerweise gemeinsam ein paar Übungen machen. Aber auch für das Büro sind sie geeignet“, sagt Volker Hahn. Der Sportlehrer betreut das Programm „gesunde Schule“ gemeinsam mit Kollegin Sandra Borbe. Der Name „Turnvater Hahn“ in Anspielung an den Begründer des Turnens Friedrich Ludwig Jahn, gefällt ihm. „Die Namensähnlichkeit gibt das her“, sagt er lachend „und tatsächlich hat mich eine Lehrveranstaltung auf dem Jahnplatz in Berlin, wo er die ersten großen Turnveranstaltungen hatte, inspiriert.“

Info Volkskrankheit Rückenschmerzen Seit Jahren gehören Rückenschmerzen zu den häufigsten Erkrankungen. Im Jahr 2016 ging beispielsweise rund jede Zehnte Krankmeldung darauf zurück. Die Kassen schätzen, dass rund 4,2 Millionen Erwerbstätige in Deutschland damit zu kämpfen haben. 73 Prozent der Beschäftigten geben an, zumindest Zeitweise Probleme mit dem Rücken zu haben. 35 Millionen Ausfalltage gingen 2016 auf diese Diagnose zurück.

Bei Schulleiterin Marion Pork musste er keine Überzeugungsarbeit leisten. „Es ist eine sehr gute Sache, wenn die Jugendlichen früh lernen, wie sie gesundheitlichen Problemen vorbeugen. Und Herrn Hahn hören sie einfach zu. Sie sind immer motiviert und folgen ihm. Was er sagt ist wirklich ‚cool’ für die Jugendlichen“, sagt sie.

Judith Boderke (vorn) zeigt eine Übung zur Stärkung der Schulterblattfixatoren. Wichtig ist, dass zwischen den Schulterblättern möglichst keine Kuhle entsteht und der Rücken gerade bleibt. Zu Beginn ist besagtes Loch fast unvermeidlich, soll sich aber mit der Zeit durch zunehmende Muskelmasse im Schulterbereich schließen lassen. Volker Hahn unterstützt die Schülerin. Schulleiterin Marion Pork (hinten links) und ihre Stellvertreterin Antje Kunkel schauen fasziniert zu. Foto: Schalljo

Das zeigen auch die Reaktionen der Schüler. „Ich will es in jedem Fall in der Schule machen. Zu Hause am PC vielleicht auch hier und da. Ich mache aber in der Freizeit ohnehin viel Sport“, sagt zum Beispiel Lukas Dauenheimer. Und Judith Boderke stimmt zu: „Ich finde das Programm wirklich gut. Gerade wenn man viel sitzt ist es wichtig, etwas für den Rücken zu tun. Ich gehe auch ins Fitnessstudio, aber in der Schule oder bei den Hausaufgaben ist das sicher eine tolle Sache.“ Sie hat sich offenkundig auch weiter mit der Materie beschäftigt. „Ab 25 Jahren kann der Körper Fehlbelastungen immer schlechter kompensieren. Darum sollte man früh anfangen“, weiß die 18-Jährige.

Bei den Übungen geht es darum, den gesamten Körper im Blick zu haben. „Es gibt Übungen, die speziell die Rückenmuskulatur stärken. Aber wenn beispielsweise die Beinmuskulatur oder der Bänderapparat mangels Bewegung zu kurz sind, löst auch das Haltungsschäden aus und das führt zu Schmerz“, erklärt Hahn. Darum gehören auch verschiedene Dehnübungen zum Repertoire. Einige sehen richtiggehend banal aus, haben aber eine große Wirkung. „Es reicht, immer wieder mal fünf Minuten Bewegung einzuschieben. Es muss nicht immer eine Stunde sein. Schwierig ist vor allem zu langes ununterbrochenes Sitzen“, erklärt der Sportlehrer.