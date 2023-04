Wirtschaft in Krefeld Berufsbildungsausschuss testet digitales Prüfungsverfahren

„2017 wurden die ersten Tablet-Prüfungen angesetzt“, sagte Arnd Thierfelder, Leiter des IHK-Bereichs Fortbildung. „Inzwischen haben wir rund 9000 Prüfungen durchgeführt – ohne besondere Vorkommnisse.“ Für die Frauen und Männer des Berufsbildungsausschusses war vor allem die Frage interessant, wann digitale Prüfungsverfahren auch in der Berufsausbildung genutzt werden. „Daran arbeitet die IHK-Organisation“, berichtete Daniela Perner, Geschäftsführerin des Bereichs Berufliche Bildung und Handel, und kündigte für den Herbst erste Testläufe in zwölf Berufen an. „Bei der Vielzahl der verschiedenen Berufe ist die vollständige Digitalisierung des Prüfungswesens in der Berufsausbildung eine sehr komplexe Aufgabe“, so Perner. „Aber das wird kommen. Daran arbeiten wir.“