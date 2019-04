Bachelor : Neuer Studiengang Pflege an der Hochschule

Krefeld Von insgesamt 55 Studienanfängern haben 44 die duale und elf die erstmals angebotene berufsbegleitende Variante gewählt.

Pflege kann an der Hochschule Niederrhein seit 2018 studiert werden, die berufsbegleitende Variante startete Anfang April. Der Studiengang dauert acht Semester. Die Absolventen sollen in der Lage sein, die Versorgung von Patienten mit komplexen Pflegebedarfen zu übernehmen und zu verantworten. Sie werden im Rahmen ihres Studiums darauf vorbereitet, anwendungsbezogene Inhalte und Methoden aus den Bereichen Pflege- und Gesundheitswissenschaften anzuwenden und weiterzuentwickeln. Timmreck: „Wir geben mit der berufsbegleitenden Variante des Pflegebachelors all jenen Pflegefachkräften eine Chance, die ihren Beruf lieben, sich aber zugleich auch in der Pflegewissenschaft weiterbilden wollen. Wer in der Pflege mehr erreichen will, ist mit dem Studienangebot gut beraten, da sich hierdurch zahlreiche Karrieremöglichkeiten ergeben.“