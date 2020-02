Wahlversammlung in Krefeld : Stegemerten bleibt Vizepräsident der Hochschule Niederrhein

Wahlversammlung in Krefeld

Krefeld Der Wirtschaftsinformatiker kündigte an, sich weiter um Qualität in Studium und Lehre zu kümmern.

Berthold Stegemerten ist am Montagabend einstimmig von der Hochschulwahlversammlung als Vizepräsident der Hochschule Niederrhein bestätigt worden. Die stimmberechtigten Professoren, Mitarbeiter und Studierenden wählten Stegemerten für weitere vier Jahre. Der 55-Jährige ist seit dem 1. September 2014 Vizepräsident für Studium und Lehre an der Hochschule Niederrhein.

Der aus Korschenbroich stammende Stegemerten ist seit 2002 Professor für Wirtschaftsinformatik. Vor seiner Berufung war der gebürtige Bad Bentheimer und promovierte Physiker in der Softwareentwicklung und IT-Beratung tätig. Das größte Drittmittelprojekt der Hochschule Niederrhein im Bereich Lehre „Peer Tutoring und Studienverlaufsberatung“ liegt seit Beginn im Jahr 2011 in seinem Verantwortungsbereich. Das Projekt unterstützt Studierende gezielt und individuell dabei, mit Schwierigkeiten in ihrem Studium umgehen zu können.