Serie: Der Sound der Niederrheinischen Sinfoniker : Die Tuba hat selten viel zu tun

Krefeld Sie ist das größte und tiefste Blasinstrument im Orchester: die Tuba. Bernhard Petz liebt ihren Klang, seit er zwölf war. „Ich bin ein Bassmensch“, sagt er. In der russischen Musik wird die Tuba häufig eingesetzt. Es gibt zeitgenössische Tuba-Konzerte von skandinavischen Komponisten. Aber bekannt ist eigentlich nur die Komposition von Ralph Vaugh Williams.

Petz kam 1973 in einem kleinen Tiroler Bergdorf in der Nähe von Ehrwald als Jüngstes von acht Kindern zur Welt. Die gesamte Familie pflegte alpenländische Musik, und Bernhard wurde bei den Auftritten bald integriert – zunächst am Hackbrett, dann an der Gitarre. Später, im Blasorchester einer Internatsschule, kam er zum ersten Mal mit der Tuba in Kontakt, nahm Unterricht am Innsbrucker Konservatorium, schloss diese Ausbildung ab und wechselte nach Köln. Hier belegte er an der Musikhochschule sein Hauptfach Tuba, und bereits 1994, noch vor Ende seiner Studienzeit, erhielt er eine Praktikantenstelle bei den Stuttgarter Philharmonikern. 1997 wurde die Tubistenstelle bei den Niederrheinischen Sinfonikern frei, Petz gewann das Probespiel und ist nun seit 23 Jahren Solotubist unseres Orchesters. „Man muss sich an dem Wenigen erfreuen, was man im Konzert oder in der Oper zu tun hat und das entsprechend gestalten – die Tuba ist nun mal kein Soloinstrument“ das ist die Maxime dieses äußerst zufrieden wirkenden Musikers.