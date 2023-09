Früherer Bischof von Granada Bernhard Hombach feiert 90. Geburtstag

Bernhard Hombach, aus dem Erzbistum Paderborn stammender Altbischof von Granada in Nicaragua, hat am Dienstag sein 90. Lebensjahr vollendet. Von 1995 bis 2003 hatte Hombach, der im Jahr 1933 in Krefeld geboren wurde und bedingt durch die Kriegswirren mit seiner Familie nach Freudenberg-Hohenhain im Kreis Siegen-Wittgenstein kam (woher auch sein Vater stammte), in dem zentralamerikanischen Land bereits das Bistum Juigalpa geleitet und später viele andere Aufgaben wahrgenommen. Am 11. April 2010 nahm Papst Benedikt XVI. seinen Amtsverzicht an. Hombach studierte im belgischen Löwen sowie in Trier und arbeitete später in Argentinien, Peru, Kolumbien und Venezuela. 1961 empfing Hombach in Löwen die Priesterweihe. Nach seelsorglichen Tätigkeiten im Erzbistum Paderborn wirkte er ab 1963 im Ausland. 1987 geht er nach Nicaragua, wo er zunächst Pfarrer in Juigalpa und 1989 Generalvikar des gleichnamigen Bistums wurde. 1992 wurde er zum Direktor der Caritas in Nicaragua ernannt. Schwerpunkt seiner Arbeit war ein umfangreiches Alphabetisierungsprogramm. Für sein Engagement überreichte ihm 1994 der deutsche Botschafter Helmut Schöps in Managua das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2016 die Botschafterin Ute König das Verdienstkreuz 1. Klasse. Im Jahr 1995 kam für ihn, seine Angehörigen und seine Heimatgemeinde völlig überraschend die Nachricht von der Ernennung zum Bischof. Den 40. Jahrestag von Priesterweihe und Primiz feiert er am 1. Juli 2001 in seiner Heimatgemeinde in Freudenberg. Erzbischof Dr. Johannes Joachim Kardinal Degenhardt aus Paderborn leitete das feierliche Pontifikalamt. Seit 2002 war Bischof Hombach Präsident der Caritas von Nicaragua. Am 7. Februar 2004 wurde Bischof Hombach als Bischof von Granada eingeführt. Hombach blieb bis zur Weihe des neuen Bischofs von Juigalpa parallel als Diözesanadministrator (Leiter) für das Bistum Juigalpa tätig.