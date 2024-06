FDP Krefeld Bernd Albrecht feiert seinen 80. Geburtstag

Der langjährige Vertreter der FDP in der Bezirksvertretung Krefeld-Süd, Bernd Albrecht, feiert am Dienstag, 18. Juni, seinen 80. Geburtstag. Albrecht gehört der Bezirksvertretung seit 2009 an. Noch länger, insgesamt 28 Jahre, war er Vorsitzender des Bürgervereins Süd-West, heute Lehmheide. Albrecht stammt aus einer „liberalen Familie“. Wie sein Bruder Günther Albrecht, der in den 1970er und 1980er Jahren der FDP-Stadtratsfraktion vorstand, ist er gebürtig in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern), wohin er noch immer enge Verbindung hält. 2002 wurde er für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der FDP durch den Bundes-, den Landes- und den Kreisvorsitzenden geehrt. Bernd Albrecht gehört der erweiterten FDP-Stadtratsfraktion an. In der Partei engagiert er sich im Vorstand des Stadtbezirksverbandes Krefeld-Süd. „Ohne Persönlichkeiten wie Bernd Albrecht, der sich seit Jahren beharrlich für die Anliegen des Krefelder Südbezirkes engagiert, würde nicht nur der FDP, sondern auch den dort lebenden Bürgern ein Fürsprecher ihrer Anliegen fehlen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. Die Bezirksvertretung ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Stadtbezirk berühren, zu hören. Insbesondere ist ihr bei örtlichen Planungs- und Investitionsvorhaben sowie Bebauungsplänen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.