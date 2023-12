Menschen des Jahres in Krefeld Friedrich Berlemann – ein unfreiwilliger Held der Zoogeschichte

Auch das gibt’s: Dass man sich unfreiwillig ins Geschichtsbuch einer Stadt einschreibt. Friedrich Berlemann ist so ein Mensch, dem das gelungen ist. Er ist seit 2008 Vorsitzender der Krefelder Zoofreunde. Nun ist der Startschuss für den Aufbau des Krefelder Affenparks gefallen – und Berlemanns Name ist eng damit verbunden. Nicht nur aus formalen Gründen, weil er nun mal als Vorsitzender des zuständigen Fördervereins, der Mitgesellschafter der Zoo gGmbH ist, bei diversen Anlässen aus protokollarischen Gründen mit eingeladen wird, sondern weil er den Verein maßgeblich in einer Weise geformt hat, die den Zoo insgesamt nach der Brandkatastrophe im Affenhaus unfassbar nach vorn gebracht hat.